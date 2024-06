Dortmund (ots) - Innovative HPC-Power vom 19. bis 21. Juni an Stand B6.410

persönlich kennenlernen. Neuer eTower 200 punktet mit Umsatzvorteilen für

Betreiber, Flexibilität und einfacher Anwendung.



Unter dem Motto "Charging the Future of Mobility" trifft sich die internationale

Ladeinfrastruktur- und E-Mobility-Branche vom 19. bis 21. Juni auf der

Power2Drive (https://www.powertodrive.de/start) in München. Hier darf Compleo

Charging Solutions (https://www.compleo-charging.com/) mit seinem neuen

zukunftsorientierten Hochleistungslader eTower 200 (https://www.compleo-charging

.com/produkte/hpc-ladestationen/hpc-product/etower-200) und weiteren

Innovationen für verschiedenste Anwendungsszenarien nicht fehlen. Das

Unternehmen, das zu den führenden Ladetechnologieanbietern für Elektrofahrzeuge

in Europa gehört, stellt in München an Stand B6.410 sein aktuelles Portfolio

vor.







und bietet Besuchern der Power2Drive zahlreiche Einblicke in aktuelle

Ladetechnologietrends, darunter Lösungen, mit denen sich rechtliche Vorgaben wie

die Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) abdecken lassen. So hat

das Unternehmen mit der CITO 500 (https://www.compleo-charging.com/produkte/dc-l

adestationen/dc-produkt/compleo-cito-500) eine DC-Ladetstation mit integriertem

Payment-Terminal im Angebot, die es Ladepunktbetreibern ermöglicht, Bestimmungen

aus AFIR und deutschem Eichrecht zu erfüllen. Die All-in-One-Ladestationen DUO

(https://www.compleo-charging.com/produkte/ac-ladestation) und SOLO

(https://www.compleo-charging.com/produkte/ac-ladestation) punkten durch

einfaches und sicheres QR-Code-Laden über integrierte Displays, was auch eine

eichrechtskonforme Direktbezahlung gemäß AFIR ermöglicht. Ein weiteres

Messehighlight ist der eTower 200 (https://www.compleo-charging.com/produkte/hpc

-ladestationen/hpc-product/etower-200) , eine HPC-Ladestation, die mit Leistung,

Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit überzeugt, und von Compleo vollständig

inhouse entworfen, entwickelt und produziert wurde. Seine dynamische

Lastzuteilung über sieben Leistungsmodule maximiert die Energieabgabe zu jeder

Zeit. Der Vorteil sind mehr verkaufte Kilowattstunden für Charge Point Operators

(CPO). Die innovative Leistungselektronik des eTower 200 bietet Betreibern

zahlreiche Umsatzvorteile bei gleichzeitig hoher Netzverträglichkeit. Durch

aufmerksamkeitsstarke Beschichtung in RAL-Wunschfarbtönen sowie individuelle



