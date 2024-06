Dies teilte der Shortseller am Mittwoch auf X mit, wenige Tage nachdem er eine bearishe Position in dem Unternehmen eingegangen war. "Es ist nicht, weil wir glauben, dass ein Turnaround für die Fundamentaldaten des Unternehmens jemals passieren wird, aber mit vier Milliarden US-Dollar in der Bank, haben sie genug Spielraum, um ihre kultischen Aktionäre zu besänftigen. Obwohl Wedbush heute ein Kursziel von elf US-Dollar festgelegt hat, respektieren wir die Irrationalität des Marktes. Schließlich ist Dogecoin nach wie vor ein 20-Milliarden-US-Dollar-Konstrukt. Während die erhöhte Aktienanzahl die Mob-Mentalität mildern könnte, wird Citron vorerst von der Seitenlinie aus beobachten."

Andrew Left, der Gründer von Citron Research, hatte vergangene Woche gesagt, dass er wieder gegen GameStop wettet, obwohl seine Position "deutlich niedriger" war als 2021. Damals wurde er gezwungen, seine Position zu schließen, seine Position zu schließen, nachdem sich Kleinanleger in Online-Foren zusammengetan und eine Aktienrallye ausgelöst hatten, die Hedgefonds unter Druck setzte.

Gegenüber Reuters sagte Left, dass er GameStop wieder shorten würde, wenn die Aktie ein Niveau von 45 bis 50 US-Dollar erreichen würde. Citron habe die Short-Position zudem mit einem Gewinn geschlossen, so Left weiter. Den Umfang gab er jedoch nicht bekannt.

GameStop teilte am Mittwoch mit, es habe 2,14 Milliarden US-Dollar an Bruttoerlösen aus dem Aktienverkauf, der letzte Woche angekündigt wurde, eingenommen. Bereits im Mai hatte das Unternehmen 45 Millionen neue Aktien platziert und daraus ein Verkaufserlös in Höhe von 933,4 Millionen US-Dollar erzielt. Der angeschlagene Videospielhändler erklärte, dass er das Kapital für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden will.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

