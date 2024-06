Oakville, Ontario, 12. Juni 2024 / IRW-Press / FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX) (OTCQB: FDXTF) (FWB: E8D) (das „Unternehmen“ oder „FendX“), ein Nanotechnologieunternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, seine REPELWRAP-Folie in Zusammenarbeit mit der New Vista Society („New Vista“) in der Praxis zu testen. New Vista ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Bereicherung des Lebens älterer Menschen einsetzt und erschwingliche Wohneinheiten und Langzeitpflege anbietet.

FendX führt aktuell bei der Firma Dunmore International Inc. Produktionstestläufe mit seiner REPELWRAP-Folie durch. Nach erfolgreicher Optimierung des Herstellungsverfahrens will FendX sein Produkt dann in der Praxis bei New Vista in der Stadt Burnaby (British Columbia) testen. New Vista betreibt hier das New Vista Care Home – eine zugelassene und akkreditierte Pflegeeinrichtung mit 236 Betten, in der vorwiegend Menschen mit komplexen Gesundheitsproblemen und Demenz betreut werden – sowie 690 unabhängige Wohnungen und Reihenhäuser für einkommensschwache Senioren und Familien mit niedrigem bis mittlerem Einkommen. Darüber hinaus unterstützt New Vista gebrechliche und ältere Menschen in der Gemeinde in Form von Tagesprogrammen für Erwachsene. FendX und New Vista haben eine Absichtserklärung zur Durchführung entsprechender Praxistests unterzeichnet. Die REPELWRAP-Folie soll in den Räumlichkeiten von New Vista auf stark berührten Oberflächen aufgebracht werden. Dort wird die Leistung der Folie über einen Zeitraum von rund vier Wochen bewertet, um zu prüfen, ob die Folie ihre im Labor der McMaster University demonstrierten abweisenden Eigenschaften beibehalten kann.

Dr. Carolyn Myers, CEO von FendX, meint dazu: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit New Vista, wo unsere REPELWRAP-Folie getestet werden soll.“ Dr. Myers weiter: „New Vista setzt sich für das Wohlergehen älterer Menschen und für leistbares Wohnen ein und leistet damit einen enorm positiven Beitrag auf kommunaler Ebene. Es ist für uns eine große Ehre, unsere REPELWRAP-Folie bei dieser Organisation zu testen. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Testpartnern in den diversen Branchen wird die Bandbreite unserer Tests erhöhen, und wir können so die Leistung unserer Folie unter unterschiedlichen Bedingungen und in unterschiedlichen Branchen und Anwendungsbereichen bewerten.“