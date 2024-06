Waldachtal (ots) - Solarenergie lässt sich als jederzeit verfügbare, erneuerbare

und nachhaltige Energiequelle nutzen. Dieser Trend setzt sich auch immer mehr

beim Bauen und Wohnen durch. Um Solaranlagen auf Dächern und an Fassaden zu

montieren, bietet der Befestigungsspezialist fischer Solar- und Fassadensysteme

sowie begleitende Serviceleistungen für den Projekterfolg an. Auf der Fachmesse

Intersolar Europe zeigt das Unternehmen seine Neuheiten vom 19. bis 21. Juni

2024 in Halle A5, Stand A5.413.



Auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die

Solarwirtschaft, ist der Befestigungsspezialist fischer mittendrin. In Halle A5

präsentiert der Aussteller seine innovativen Systemlösungen, um

Photovoltaik-Module (PV-Module) auf Dächern und an Fassaden zu montieren.







unterschiedliche Befestigungssituationen bei der Montage von Solaranlagen auf

Dächern meistern - von kleinen Installationen im Eigenheim bis zu großen

Industrieanlagen. Bereits 2006 erkannte das Unternehmen den Trend zur

photovoltaischen Energieerzeugung. Die italienische fischer Landesgesellschaft

entwickelte im engen Austausch mit fischer Solar-Experten weltweit

Befestigungssysteme für PV-Anlagen. Aktuell bringt fischer den internationalen

Rollout der Solarsysteme voran und greift dabei auf bald 18 Jahre

Erfahrungswerte und Projekterfolg zurück. Real-Exponate auf dem fischer

Messestand zeigen die Anwendung der Systeme auf Dächern mit Ziegel-,

Faserzement-, Stehfalz- und Trapezblech-Eindeckung. Schienen, Dachhaken,

Klemmen, Stockschrauben und weiteres Zubehör bilden jeweils passende

Systemlösungen für Solarteure und Systemanbieter von PV-Modulen und -Anlagen.

Cleveres Design und technische Raffinessen ermöglichen dabei flexible

Anwendungen sowie die einfache und schnelle Installation. Viele Spezialwerkzeuge

oder größere Änderungen am Dach sind dabei nicht nötig. Ein weiterer Vorteil

liegt in der hohen Produktqualität zugunsten dauerhafter Sicherheit und

Funktionalität der Anlage während ihrer gesamten Nutzungsdauer. Das Spektrum

deckt insgesamt Schrägdächer mit unterschiedlichen Eindeckungen sowie

Anordnungen und Ausrichtungen der PV-Module ab. Dabei sind die Systeme

kompatibel mit Deckungsmaterialien wie Dachziegel und -steine,

Faserzementplatten, Trapez- oder Stehfalzblechen sowie Abdichtungsbahnen.



Weitere Wandexponate veranschaulichen, wie fischer Fassadensysteme zur dauerhaft

sicheren Ausführung von Solarfassaden zum Einsatz kommen. Gezeigt werden dabei

neue PV-Clips für Platzierungen am Rand oder in der Feldmitte inklusive



