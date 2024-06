Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dänischenhagen (ots) - Immobilien galten lange als sichere Option für attraktiveGewinne mit überschaubarem Risiko für Verluste. Doch in den letzten Monatenhaben sich einige Rahmenbedingungen verändert, die direkten Einfluss auf denImmobilienmarkt haben. André Sonntag, Immobilienexperte und Geschäftsführer derBestRendite-Invest GmbH, berät Anleger, die in Immobilien investieren möchten.Welche aktuellen Trends das Marktgeschehen prägen, welche HerausforderungenAnleger beim Investitionseinstieg bewältigen müssen und welche Strategienlangfristig besonders erfolgversprechend sind, verrät der Experte im folgendenArtikel.Die aktuelle wirtschaftliche Situation spielt dem Immobilienmarkt übel mit: HoheZinssätze sorgen für gestiegene Finanzierungskosten. Das Wirtschaftswachstumfiel im Jahr 2023 ebenfalls gering aus, für 2024 wird keine nennenswerteBesserung prognostiziert. Selbst die Inflation, die sich normalerweise positivauf den Immobilienmarkt auswirkt, verstärkt den Effekt weiter, weil diePreisteuerungen insbesondere auch die Baubranche betrafen und die Baukosten indie Höhe trieben. Insgesamt sorgen die vergleichsweise schlechten Bedingungendes Immobilienmarktes auch für Unsicherheiten bei den Anlegern. "DerBeratungsbedarf unter potenziellen Investoren ist momentan enorm hoch. DenAnlegern fällt es schwer, die aktuellen Konditionen langfristig einzuordnen unddaraus Prognosen für die zu erwartende Rendite abzuleiten. Viele ziehen sich ausUnsicherheit ganz vom Markt zurück oder legen Investitionen erst einmal aufEis", meint André Sonntag, Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH."Dabei bietet die aktuelle Lage durchaus Chancen: Im Gegensatz zurVergangenheit, als annähernd jede Immobilie eine Wertsteigerung erfuhr, solltendie Objekte jetzt allerdings sorgfältiger ausgewählt werden. Dann stellenImmobilien noch immer eine stabile Option für den Vermögensaufbau und dieAltersvorsorge dar", fügt der Immobilienexperte hinzu. Für seineBestRendite-Invest GmbH ist er selbst regelmäßig auf der Suche nach neuenObjekten, die überwiegend an Investoren weiterverkauft werden. Besonderserfolgreich ist dabei der Handel mit Off-Market-Immobilien, also solchen, die inkeinem offiziellen Verkaufsportal auftauchen. Bei diesen Objekten steht meistdie zügige Abwicklung im Vordergrund, beispielsweise wegen einer drohendenZwangsversteigerung. André Sonntag erwirbt solche Immobilien zu günstigenPreisen und kann diese direkt an seine Kunden weitergeben. Zudem wird die