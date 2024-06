Entwicklung der Indizes

Topwerte im DAX

Flopwerte im DAX

Topwerte im MDAX

Flopwerte im MDAX

Topwerte im SDAX

Flopwerte im SDAX

Topwerte im TecDAX

Flopwerte im TecDAX

Topwerte im Dow Jones

Flopwerte im Dow Jones

Topwerte im S&P 500

Flopwerte im S&P 500

Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes haben heute eine positive Entwicklung verzeichnet. Der DAX legte um 1,32% zu und steht aktuell bei 18.625,57 Punkten. Auch der MDAX konnte mit einem Plus von 0,95% auf 26.741,44 Punkte zulegen. Der SDAX verzeichnete einen Anstieg von 1,19% und notiert nun bei 15.032,46 Punkten. Der TecDAX schloss sich dem positiven Trend an und stieg um 0,88% auf 3.459,13 Punkte. Auch an den US-Börsen gab es überwiegend positive Entwicklungen. Der Dow Jones verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,27% und steht aktuell bei 38.834,40 Punkten. Der S&P 500 konnte mit einem Plus von 1,10% auf 5.433,76 Punkte deutlich zulegen. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen eine überwiegend positive Stimmung, wobei insbesondere die deutschen Indizes DAX und SDAX sowie der US-amerikanische S&P 500 starke Zuwächse verzeichnen konnten.Heidelberg Materials führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 4.27%, gefolgt von Vonovia mit 3.73% und Siemens mit 3.35%.Die Flopwerte im DAX werden von Volkswagen (VW) Vz angeführt, die einen Rückgang von -1.62% verzeichnen, gefolgt von Porsche AG mit -1.95% und Porsche Holding SE mit -6.97%.Aroundtown führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 4.50%, gefolgt von TAG Immobilien mit 3.99% und CTS Eventim mit 3.84%.Die Flopwerte im MDAX werden von United Internet angeführt, die einen Rückgang von -1.76% verzeichnen, gefolgt von Bilfinger mit -2.26% und Stabilus mit -15.61%.ADTRAN Holdings führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 4.69%, gefolgt von PATRIZIA mit 3.97% und Heidelberger Druckmaschinen mit 3.83%.Die Flopwerte im SDAX werden von 1&1 angeführt, die einen Rückgang von -2.34% verzeichnen, gefolgt von SAF-HOLLAND mit -3.00% und BayWa mit -3.44%.SUESS MicroTec führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 3.77%, gefolgt von SAP mit 3.27% und SMA Solar Technology mit 2.99%.Die Flopwerte im TecDAX werden von HENSOLDT angeführt, die einen Rückgang von -1.50% verzeichnen, gefolgt von United Internet mit -1.76% und 1&1 mit -2.34%.Apple führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 4.99%, gefolgt von The Home Depot mit 2.99% und Goldman Sachs Group mit 1.75%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Nike (B) angeführt, die einen Rückgang von -1.30% verzeichnen, gefolgt von Salesforce mit -1.37% und Chevron Corporation mit -1.40%.Oracle führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 10.52%, gefolgt von Equifax mit 7.51% und Builders Firstsource mit 7.27%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Exelon angeführt, die einen Rückgang von -2.15% verzeichnen, gefolgt von Cboe Global Markets mit -2.32% und Valero Energy mit -2.83%.