Im zweiten Teil von "Bulle gegen Bär: Lochner versus Fugmann" geht es um die großen Zusammenhänge, also um das, was "die Welt im Innersten zusammenhält". Themen sind die anstehenden Wahlen in den USA mit der Frage, was passiert, wenn er gewinnt - und vor allem was passieren würde, wenn er verliert! Damit zusammenhängend geht es um die Frage, wie sich die Inflation entwickweln wird - und wie die Notenbanken darauf reagieren.Ein weiteres Thema ist China mit der Frage, ob sich die Wirtschaft im Reich der Mitte wieder erholen kann - und ob China Taiwan attackieren wird. Sind Rohstoffe jetzt das beste Invest, weil FIAT-Geld immer wertloser wird?

Das Video "Bulle gegen Bär Teil 2: Lochner versus Fugmann" sehen Sie hier..