DIE VERANSTALTUNG FINDET AM 15., 17. UND 19. JULI IM LEGENDÄREN „TEATRO DEL SILENZIO" IN DER TOSKANA STATT

MIT KÜNSTLERN WIE ED SHEERAN, SHANIA TWAIN, JON BATISTE, MATTEO BOCELLI, DAVID FOSTER UND VIELEN WEITEREN

LETZTE VERFÜGBARE TICKETS HIER

LOS ANGELES, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Der Konzertfilm des legendären italienischen Tenors Andrea Bocelli, ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION, wird in diesem Herbst von Fathom weltweit in die Kinos gebracht. Der Film wird die dreitägige Veranstaltung im Juli zu Ehren von Bocellis 30-jährigem Musikjubiläum dokumentieren.

Die Veranstaltung, die am Montag, den 15. Juli, Mittwoch, den 17. Juli und Freitag, den 19. Juli stattfindet, wird in Lajatico im Teatro del Silenzio (Theater der Stille) in der Toskana abgehalten. Einmal im Jahr erwacht dieses atemberaubende natürliche Amphitheater in Bocellis Heimatstadt mit den bezaubernden Melodien der Musik zum Leben. Der Film wird dieses einmalige Konzert, bei dem Bocellis umfangreiches Repertoire neben fesselnden Duetten mit anderen Künstlern präsentiert wird, in Szene setzen.

Eine noch nie dagewesene Anzahl von Superstars aus aller Welt wird in die Toskana kommen, um Bocellis 30-jähriges Jubiläum zu feiern, und ihre Auftritte werden im Film zu sehen sein. Zu den bestätigten Künstlern gehören Ed Sheeran, Brian May, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli sowie die klassischen Superstars Placido Domingo, Jose Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina und Nadine Sierra.

„Es ist mir eine Ehre, das 30-jährige Jubiläum meiner Karriere im Teatro del Silenzio, einem Ort, der mir so viel bedeutet, mit Künstlern und Freunden zu feiern", so Maestro Andrea Bocelli. „Dieses unvergessliche Ereignis mit der Welt im Kino teilen zu können, übersteigt meine größten Träume."

Andrea Bocelli 30: The Celebration, der Konzertfilm, wird von Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions und CitySound & Events produziert und von Fathom in die Kinos gebracht. Letztes Jahr veröffentlichte Fathom THE JOURNEY: A Music Special from Andrea Bocelli, eine Erkundung der Momente, die uns ausmachen, der Lieder, die uns inspirieren, und der Beziehungen, die uns mit dem verbinden, was am wichtigsten ist.