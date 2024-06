Frankfurt am Main (ots) -



- Christiane Laibach: "Der Erfolg der Konferenz ist greifbar"

- Starker Fokus auf Reparatur und Aufrechterhaltung der Energie-Infrastruktur

- Bekenntnis der Politik zum ukrainischen Business Development Fund



Die KfW verstärkt ihr Engagement in der Ukraine. Sie hat auf der

Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz in Berlin neue Verträge im Volumen von 190,65

Mio. EUR geschlossen. Dabei geht es um neue Zusagen zur Reparatur und

Wiederherstellung der Energie-Infrastruktur, Berufsbildung und kommunalen

Infrastruktur. Die KfW-Tochter DEG, die ihre Kunden aus dem ukrainischen

Privatsektor seit Beginn des Krieges fortlaufend unterstützt, unterzeichnete

einen Vertrag über ein neues Vorhaben zu erneuerbaren Energien. Dies teilte die

KfW zum Abschluss der Veranstaltung am Mittwoch mit.





Die neuen Verträge adressieren die größten Bedarfe in der andauerndenKriegslage. Im Energiesektor geht es um die Reparatur und Modernisierung sowieden Schutz der Infrastruktur über den ukrainischen Netzbetreiber Ukrenergo. Zielist, die aktuelle Versorgungslage zu stabilisieren und zu verbessern. In derkommunalen Infrastruktur ist der Wiederaufbau von Schulen undBerufsbildungseinrichtungen zentral, zudem die Wasserver- und Abwasserentsorgungin ukrainischen Orten. Eine hohe Relevanz hat die Förderung privaterUnternehmen, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichernund Einkommen zu generieren."Der Erfolg der Konferenz in Berlin ist greifbar", sagte Christiane Laibach,Mitglied des Vorstands der KfW. "Es ist klar: Der Wiederaufbau wird nur imSchulterschluss von internationaler Staatengemeinschaft und Privatwirtschaftgelingen. Auf diesem Weg sind wir mit dem Bekenntnis der Politik zum Ausbau desukrainischen Business Development Fund zu einer nationalenEntwicklungsinstitution einen großen Schritt vorangekommen." Der Fundvergünstigt Kredite an Unternehmen vor Ort. Er wird nach dem Vorbild der KfW inDeutschland eine signifikante Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen.Seit dem Start des russischen Angriffs auf die Ukraine vor mehr als zwei Jahrenhat die KfW für das Land im Auftrag der Bundesregierung und der EU mehr als 1,4Mrd. EUR neu zugesagt. Die KfW ist bereits seit den 1990er Jahren ein Partnerder Ukraine und verfügt über ein großes Netzwerk und viel Expertise vor Ort.Folgende Verträge hat die KfW abgeschlossen:- mit dem Finanzministerium der Ukraine und dem ukrainischen NetzbetreiberUkrenergo über 30,4 Mio. EUR zur Reparatur, zur Modernisierung und zum Schutzder Energieinfrastruktur,- mit Ukrenergo über 15 Mio. EUR zur Reparatur, zur Modernisierung und zumSchutz der Energieinfrastruktur,- mit dem Bildungsministerium der Ukraine über 20,5 Mio. EUR zur Rehabilitierungund Ausstattung von Berufsschulen für Berufsbildung, auch fürBinnenvertriebene und Kriegsveteranen,- mit der EU über 100 Mio. EUR für Reparatur, Modernisierung und Schutz derEnergieinfrastruktur,- mit der EU über 19,75 Mio. EUR für den Ausbau der kommunalen Infrastruktur,insbesondere zur Modernisierung der Wasserver- und Abwasserentsorgung inChernivtsi.Weiterhin unterzeichnete die KfW:- ein Memorandum of Understanding mit dem Gesundheitsministerium der Ukraine unddem Ukrainian Social Investment Fund zur zukünftigen Zusammenarbeit zuFrauengesundheit,- zwei Absichtserklärungen mit der EU über jeweils 55 Mio. EUR für den UkraineSub-Fonds im Regionalfonds European Fund for Southeast Europe sowie für denregionalen "Green for Growth Fund" für Energieeffizienz und erneuerbareEnergien, beide zur Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen.Folgenden Vertrag hat die KfW-Tochter DEG abgeschlossen:- Vertrag zwischen DEG und GOLDBECK SOLAR Gruppe über eineImpactConnect-Finanzierung in Höhe von 5 Mio. EUR für die Entwicklung vonSolarparks in der Ukraine.