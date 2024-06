Inflation niedriger - wann senkt Fed die Zinsen?

Die Inflation in den USA niedriger als erwartet, also hoffen die Märkte, dass die Fed die Zinsen bald senken wird und feiern eine Party. Die US-Notenbanker dürften die Daten zur Inflation bereits gekannt haben, als sie für diese Sitzung ihre Dot Plots abgaben (also ihre Erwartungen, wie sich die Zinsen entwickeln werden). Die Märkte gehen nun davon aus, dass bei dieser Juni-Sitzung die US-Notenbanker in diesen Dot Plots nur noch zwei Zinssenkungen für das Jahr 2024 erwarten werden (bei der März-Sitzung waren es noch drei). Ein sehr wichtiger Punkt aber könnte der neutrale Zinssatz sein (also jenes Zinsniveau, das die Wirtschaft weder bremst noch stimuliert) - dieser neutrale Zinssatz kommt in jenen Dot Plots zum Ausdruck, die über das Jahr 2024 hinaus gehen (Long Term). Sollte die Notenbanker diesen neutralen Zinssatz also höher sehen, müssten sie nämlich auch die Zinsen weniger senken..

