US-Notenbank signalisiert nur noch eine Zinssenkung im laufenden Jahr Die US-Notenbank Fed erwartet in diesem Jahr nur noch eine Zinssenkung. Das legen neue Zinsprognosen der Notenbanker nahe, die am Mittwochabend nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses in Washington veröffentlicht wurden. Zuletzt hatten die …