Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Automation Anywhere integriert Amazon Q, um

Unternehmen bei der Erstellung und Automatisierung komplexer unternehmensweiter

Prozesse durch konversationelle Automatisierung zu unterstützen, die

zeitintensive Arbeitsabläufe in optimierte Aktionen verwandelt



IMAGINE 2024 -- Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc.,

und Automation Anywhere, ein führender Anbieter von KI-gestützten

Automatisierungslösungen, gaben heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit Amazon

Web Services (AWS) bekannt, um die Transformation von Unternehmen zu

beschleunigen und Kunden dabei zu helfen, durch die Automatisierung komplexer

Betriebsabläufe mit generativer KI in kurzer Zeit Kosteneinsparungen zu

erzielen. Automation Anywhere wird Kunden dazu befähigen, innerhalb von Minuten

unternehmensweite Prozessautomatisierungen mit konversationeller Automatisierung

zu erstellen und natürlichsprachliche Anfragen schnell in effektive

automatisierte Aktionen umzuwandeln, indem sie Amazon Q

(https://aws.amazon.com/q/) nutzen - einen vollständig verwalteten Assistenten

mit generativer KI, der so konfiguriert werden kann, dass er Fragen beantwortet,

Zusammenfassungen erstellt, Inhalte generiert und Aufgaben auf Basis von

Unternehmensdaten erledigt.







bereitstellen, geben wir jedem Mitarbeiter eines Unternehmens die erforderlichen

Tools an die Hand, um anspruchsvolle Prozessabläufe zu automatisieren und

umzugestalten, die Arbeitsweise zu verändern und den Zeitaufwand von Tagen und

Wochen auf Minuten zu reduzieren", berichtet Mihir Shukla, CEO und Mitbegründer.

"Unsere Kunden haben mit GenAI-gestützter Automatisierung massive Einsparungen

erzielt, und viele sind nach wie vor erstaunt, wie schnell diese

Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen realisiert werden können."



"Wir begrüßen, dass AWS und Automation Anywhere KI-gestützte Dienste in die

Automatisierung von Unternehmensprozessen einbringen und Wissen mit LLM-Modellen

kombinieren, um komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren", kommentiert Rahul

Patet, Automation Leader bei Alight, einem führenden Cloud-basierten Anbieter

integrierter digitaler Personal- und Geschäftslösungen. "Wir sind davon

überzeugt, dass das Potenzial der KI-gestützten Prozessautomatisierung die Art

und Weise, wie Unternehmen in Zukunft arbeiten werden, grundlegend verändern

kann."



Geschäftsanwender können Amazon Q nutzen, um Probleme zu lösen, Inhalte zu

erstellen und Erkenntnisse zu gewinnen. Amazon Q liefert den Mitarbeitern

umgehend relevante Informationen und Empfehlungen, um Aufgaben zu



