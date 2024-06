ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nutrien nach dem jüngsten Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 US-Dollar belassen. Der kanadische Kalidünger-Hersteller habe einige Punkte untermauert, auf die bereits in jüngsten Investoren-Updates angespielt worden sei, schrieb Analyst Joshua Spector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf einer moderaten Portfoliooptimierung und einer Steigerung der internen Effizienz zur Verbesserung der Rendite./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 17:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2024 / 17:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 48,61CAD auf Lang & Schwarz (12. Juni 2024, 22:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Spector

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m