Unternehmenstermine

07:00 Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 5/24

10:00 Deutschland: Traton SE, Hauptversammlung (online)

10:00 Deutschland: MPC Münchmeyer Petersen Capital, Hauptversammlung (online)

10:00 Deutschland: HHLA, Hauptversammlung (online)

14:00 Österreich: OMV, Kapitalmarkttag

14:00 Niederlande: Stellantis, Investor Day

19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:05

USA: Adobe, Q2-Zahlen

22:30 USA: Tesla, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

08:00 Deutschland: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/24

08:00 Deutschland: Großhandelspreise 5/24

08:30 Schweiz: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2024

09:00 Soanien: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

10:00 Italien: Arbeitslosenquote Q1/24

11:00 EU: Industrieproduktion 4/24

12:00 Irland: Verbraucherpreise 5/24

12:00 Deutschland: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2024

14:00 Polen: Leistungsbilanz 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/24



