QINGDAO, China, 13. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Haier, die führende Marke im Haushaltsgerätesektor, hat sich erneut als einzige Marke des Internet of Things (IoT) Ökosystems auf der Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024-Liste ausgezeichnet und damit das sechste Jahr in Folge diese Auszeichnung erhalten. Dieser Erfolg unterstreicht die anhaltende globale Führungsrolle und die Innovationskraft von Haier bei der Integration von Technologie in benutzerorientierte Lösungen.

Anhaltendes Wachstum und Innovation treiben den Erfolg von Haier voran

Der kontinuierliche Aufstieg von Haier von Platz 89 im Jahr 2019 auf Platz 58 in diesem Jahr spiegelt den erheblichen Anstieg des Markenwerts wider, der durch bahnbrechende IoT-gesteuerte Ökosysteme ermöglicht wird. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Haier robuste Finanzergebnisse mit einem weltweiten Umsatz von 371,8 Milliarden RMB (52,3 Milliarden US-Dollar) und einem Gewinn von 26,7 Milliarden RMB (3,76 Milliarden US-Dollar). Zhou Yunjie, Vorsitzender und Geschäftsführer der Haier Group, führt diese Leistung auf die Ökosystem-Markenstrategie zurück, die als Stabilisator, Treiber und Beschleuniger für eine hochwertige Unternehmensentwicklung fungiert.

„Haier hat das brandneue Paradigma des Ökosystems ins Leben gerufen und steht an vorderster Front, um neue Wege in der Originaltechnologie zu beschreiten. Durch die Nutzung technologischer Innovationen, um Brancheninnovationen voranzutreiben, gibt es die Richtung des globalen Branchenwachstums vor", so Doreen Wang, Kantar China Geschäftsführerin und Globale Leiterin von BrandZ. „Haier war das erste Unternehmen, das eine intelligente Interaktionsmaschine in der Branche eingeführt hat, die unbegrenzte Möglichkeiten zur Verbesserung des Lebens mit den Anwendenden und zur Entwicklung der Branche mit ökologischen Partnern bietet, was zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Markenwerts und der Rankings geführt hat."