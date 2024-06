Umstrittenes 'Hamster-Spiel' geht viral im Iran Ein umstrittenes Handyspiel mit der Verheißung auf schnellen Reichtum hält den Iran in Atem. Vor allem junge Leute fasziniert das Onlinespiel mit dem Namen "Hamster Kombat", das sich in den vergangenen Wochen in der Islamischen Republik rasant …