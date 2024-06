Evotec trotzt dem Markt: Aktie legt zu und setzt sich an die Spitze - lohnt sich jetzt der Einstieg? Evotec konnte sich am Dienstag trotz eines schwachen Gesamtmarktumfelds gut behaupten und sogar gegen den Trend zulegen. Die Aktie des Biotech-Unternehmens legte um 2,1 Prozent zu und setzte sich an die Spitze des TecDAX, während der Gesamtmarkt mit …