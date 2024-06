Die Covestro-Aktien sind am Dienstag nach erneuten Übernahmespekulationen gestiegen. Der Kurs des Chemiekonzerns stieg um 3,5 Prozent und erreichte erstmals seit Mitte April wieder die 50-Euro-Marke. Marktgerüchte über eine mögliche Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) wurden durch einen Eintrag der Finanz-Website "Betaville" wieder angeheizt. Es wurde spekuliert, dass die Gespräche zwischen Covestro und Adnoc vorangekommen seien. Ein Covestro-Sprecher betonte jedoch, dass sich an der Situation nichts geändert habe.

Später am Tag stiegen die Covestro-Aktien weiter um 6,6 Prozent aufgrund von Berichten über eine Annäherung zwischen Covestro und Adnoc. Es wurde berichtet, dass Covestro dem Interessenten einen tieferen Einblick in die Bücher gewähren könnte und Adnoc eine leichte Erhöhung der informellen Offerte in Aussicht stellte. Der Aufsichtsrat von Covestro sollte am nächsten Tag darüber sprechen.