Die Ölpreise sind am Montag deutlich gestiegen, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 80,78 US-Dollar und ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate auf 76,81 Dollar gestiegen ist. Diese Preiserhöhung wird auf eine Gegenbewegung nach den jüngsten Preisabschlägen zurückgeführt. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich auf die US-Geldpolitik, da die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Die Ausrichtung der Fed hat Auswirkungen auf den Dollarkurs und somit auch auf den Erdölmarkt. Zusätzlich veröffentlichen das Ölkartell Opec und die IEA ihre Monatsberichte, in denen die Einschätzungen zu Angebot und Nachfrage erwartet werden.

Die Opec erwartet einen leichten Anstieg der Ölnachfrage im weiteren Verlauf des Jahres, vor allem aufgrund des Wirtschaftswachstums in China. Trotz dieser Prognose haben die Opec+ Staaten beschlossen, ihr Angebot bis ins kommende Jahr knapp zu halten, wobei einige Länder ihre Produktionskürzungen perspektivisch auslaufen lassen wollen. Die Ölpreise reagierten kaum auf den Monatsbericht der Opec.