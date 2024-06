Investoren auf der ganzen Welt richten ihre Aufmerksamkeit gespannt auf den morgigen Mittwoch, wenn die Kombination aus US-Inflationsdaten und der Sitzung der Notenbank Fed am Abend für eine potenziell hohe Volatilität an den Aktienmärkten sorgen könnte. Der Deutsche Aktienindex zeigt sich zwar stabil, bewegt sich jedoch auf einem gefährlichen Niveau, das bei einem möglichen Abwärtstrend schnell zu Verkaufsdruck führen könnte. Die Prämien für Optionen deuten auf eine erwartete Schwankung im S&P 500 Index von 1,25 Prozent hin, was deutlich höher ist als an vergleichbaren Tagen in der Vergangenheit. Die Anleger erwarten, dass die Federal Reserve die Zinsen nicht ändern wird, sind jedoch unsicher über den geldpolitischen Ausblick. Viele gehen davon aus, dass die Fed zwei Zinssenkungen für das restliche Jahr vorhersagen wird, während andere nur eine erwarten. Die Fed wird voraussichtlich die Zinsen nicht vor September senken.

Die Unsicherheit an den Märkten wird auch durch den "Super-Mittwoch" verstärkt, an dem neben dem Zinsentscheid der Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden. Die Europawahl hat ebenfalls Spuren an den Börsen hinterlassen, mit einem schwächeren Euro und steigenden Renditen am Anleihemarkt. Die Seitwärtstendenzen am Markt könnten sowohl Unsicherheit als auch Stabilität widerspiegeln, da die Notenbanken klare geldpolitische Signale senden und die konjunkturelle Entwicklung sich stabilisiert hat.

Die Charttechnik deutet auf eine mögliche Seitwärtsbewegung des DAX und des Bund-Futures hin, während der EUR/USD in einer Seitwärtstendenz verharrt. Die politische Verunsicherung nach der Europawahl könnte kurzfristige Auswirkungen haben, aber langfristig könnten sich die Märkte beruhigen. Der Ölpreis zeigt ebenfalls Anzeichen einer Seitwärtsbewegung, was auf eine Marktberuhigung und eine Abnahme der Volatilität hindeutet.

Insgesamt bleibt die Lage an den Märkten vor dem "Super-Mittwoch" und dem Großen Juni-Verfallstag abzuwarten, um mögliche Entwicklungen und Auswirkungen auf die Märkte besser einschätzen zu können. Die Anleger sollten sich auf potenzielle Kursschwankungen vorbereiten und die aktuellen Entwicklungen genau verfolgen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 18.596PKT auf Lang & Schwarz (13. Juni 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.