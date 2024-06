Der Euro reagierte am Montagmorgen mit Kursverlusten auf einen politischen Rechtsruck in Europa. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0748 US-Dollar, der Verlust betrug etwa einen halben Cent im Vergleich zum Freitagabend. Rechte Parteien erzielten Erfolge bei der Europawahl, was zu einer vorgezogenen Neuwahl der Nationalversammlung in Frankreich führte. Trotzdem bleibt das proeuropäische Lager die größte Gruppe im Europaparlament. Anleger sollten auf den Sentix-Konjunkturindikator achten, der als Richtungsgeber für andere Frühindikatoren gilt. Die Zinsentscheidung der US-Zentralbank Fed am Mittwoch wird als Höhepunkt der Woche erwartet.

Am Mittwoch gab der Euro im späteren US-Handelsverlauf einen Teil seiner Gewinne ab, nachdem er nach US-Verbraucherpreisdaten auf 1,0852 US-Dollar gestiegen war. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0765 Dollar fest. Die unerwartet abgeflaute Inflation in den USA gab dem Euro einen Aufwärtsschub. Die Fed beließ die Zinsen auf hohem Niveau und deutete nur eine mögliche Zinssenkung für dieses Jahr an, was einige Anleger enttäuschte.