Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Bank angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analysten bezeichnen die Bank unter der aktuellen Führung als bemerkenswerte Turnaroundstory. Im Fokus steht nun die Phase 2 - die Wertschöpfung im Geschäft mit vermögenden Privatkunden. Die Deutsche Bank plant Filialschließungen bei der Postbank teilweise durch regionale Beratungscenter zu kompensieren. Dort sollen sich Kunden telefonisch oder per Videoschalte auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten informieren können. Die Bank plant, die neue Struktur bis 2025 an neun Standorten umzusetzen und zwei neue reine Postbank-Beratungscenter zu eröffnen. Die Zahl der Postbank-Filialen wird bis Mitte 2026 von 550 auf 320 reduziert, wobei in 200 Standorten auch Postdienstleistungen angeboten werden. Es wird einen Stellenabbau geben, jedoch sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2027 ausgeschlossen. Kundenberater aus geschlossenen Filialen sollen in die Beratungscenter übernommen werden. Die Deutsche Bank hat auch eine schlankere Struktur für den Bereich Baufinanzierung abgestimmt, um die Komplexität zu reduzieren. Statt an verschiedenen Standorten zu arbeiten, werden die Prozesse nun auf sechs Hauptstandorte zusammengeführt. Insgesamt wird die Bank auf etwa 13 Standorte kommen. Die Deutsche Bank plant, diese Umstrukturierungen in den nächsten Monaten umzusetzen.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 14,93EUR auf Lang & Schwarz (13. Juni 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.