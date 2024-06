Ein Warnstreik bei einem Dienstleister am Münchner Flughafen könnte am Dienstag zu Verzögerungen und vereinzelten Flugausfällen führen. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 175 Beschäftigten der EFM aufgerufen, die Arbeit von 08.00 bis 11.00 Uhr niederzulegen. Hintergrund sind stockende Tarifverhandlungen, bei denen es unter anderem darum geht, das Joint Venture zwischen Flughafen und Lufthansa in die Tarifbindung zu holen. Laut Flughafen gab es einen Notfallplan und zunächst "keine nennenswerten Auswirkungen".

Ein Hagelsturm hat ein Flugzeug der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines schwer beschädigt. Unter anderem wurde die Nase der Maschine weggerissen. Der Airbus A320 konnte jedoch sicher in Wien landen, ohne dass Passagiere oder Besatzungsmitglieder verletzt wurden. Die Maschine geriet beim Landeanflug in eine Gewitterzelle, was zu erheblichen Schäden führte. Die Crew hatte die Gewitterzelle auf dem Wetterradar nicht erkannt, was zu dem Vorfall führte.