Die Circus Group hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, um 5.400 CA-1 Food-Roboter in Pekinger Bildungseinrichtungen einzuführen. Diese mehrstufige Exklusivvereinbarung mit dem Beijing University Food Raw Material Joint Procurement Centre in China hat das Ziel, ein Netzwerk von Robotern aufzubauen, das jährlich fast 4 Milliarden frische Mahlzeiten in 92 Einrichtungen in Peking produzieren kann. Der geschätzte kumulierte Umsatzpotenzial in Euro im niedrigen einstelligen Milliardenbereich über die nächsten Jahre ist enorm.

Der CA-1 Food-Roboter von Circus ist ein vollautomatischer, selbstreinigender Roboter, der Zutaten dosieren, kochen und verpacken kann. Dies reduziert Produktionskosten und Lebensmittelverschwendung, während höchste kulinarische und hygienische Standards eingehalten werden. Die Circus Group plant, ein globales Netzwerk dieser Roboter aufzubauen, um weltweit eine ausgewogene und kostengünstige Ernährung zu gewährleisten.