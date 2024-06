Die Baloise Holding AG vergibt seit 25 Jahren den mit CHF 30'000 dotierten Baloise Kunst-Preis im Rahmen der Art Basel. In diesem Jahr wurden Tiffany Sia und Ahmed Umar von einer internationalen Jury ausgezeichnet. Die Werke der beiden Künstler werden von Baloise erworben und an renommierte europäische Museen gespendet. Tiffany Sia präsentiert eine Installation, die eine visuelle Meditation über die "imaginäre Heimat" darstellt, während Ahmed Umar poetische und spirituelle Formen aus Clichés schafft. Die Jury bestand aus namhaften Fachleuten wie Karola Kraus und Uli Sigg.

Die Baloise Holding AG konzentriert sich auf die Zukunft und bietet ihren Kunden smarte Finanz- und Versicherungslösungen. Mit über 160 Jahren Erfahrung und 8'000 Mitarbeitenden ist Baloise ein etabliertes europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel. Die Aktie der Baloise Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange notiert.

Insgesamt zeigt sich die Baloise Holding AG als ein solides Unternehmen, das sowohl in der Kunstwelt als auch in der Finanzbranche Anerkennung und Stabilität genießt. Mit ihrem Fokus auf die Zukunft und innovative Dienstleistungen positioniert sich Baloise als verlässlicher Partner für ihre Kunden.

Die Baloise-Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 160,4EUR auf Lang & Schwarz (13. Juni 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.