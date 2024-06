Die Ergebnisse der Europawahl haben die Kurse deutscher Bundesanleihen am Montag belastet. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,43 Prozent auf 129,63 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,67 Prozent stieg. Rechte Parteien erzielten bei der Wahl zum Europäischen Parlament Erfolge, insbesondere in Frankreich, wo die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen gewann. Präsident Emmanuel Macron setzte vorgezogene Neuwahlen der Nationalversammlung an, was zu politischer Unsicherheit führte. Eine mögliche rechte Mehrheit in der Nationalversammlung könnte Macrons pro-europäisches Lager herausfordern und für Verunsicherung sorgen. Die Renditen für französische Staatsanleihen stiegen deutlich an, ebenso wie die Differenz zu deutschen Bundesanleihen. Die Kreditwürdigkeit Frankreichs wurde von Moody's herabgestuft.

Am Dienstag sanken die Kurse deutscher Bundesanleihen aufgrund eines schwachen Marktumfelds für Anleihen aus der Eurozone. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,27 Prozent auf 129,84 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,66 Prozent stieg. Die politische Entwicklung in Frankreich nach den Europawahlen verunsicherte die Anleger, was zu einem Verkaufsdruck auf Staatspapiere aus der Eurozone führte. Die Renditen für französische Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand des Jahres, ebenso wie die italienischer Anleihen.

Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht an, mit einem Anstieg des Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 130,41 Punkte und einem Rückgang der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,60 Prozent. Die politische Verunsicherung in Frankreich führte zu einer Entspannung am deutschen Anleihemarkt. Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen waren in den vergangenen Tagen gestiegen, was auf die politische Spaltung zwischen Präsidentschaft und Parlament zurückzuführen war. Gerüchte über einen Rücktritt Macrons wurden von ihm selbst dementiert. Die US-Inflationsdaten und die Zinssitzung der US-Notenbank Fed standen im Fokus der Anleger, die eine Zinssenkung nicht erwarteten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 130,8EUR auf Eurex (13. Juni 2024, 07:27 Uhr) gehandelt.