Die RAG-Stiftung hat das vergangene Jahr trotz einer millionenschweren Wertberichtigung aufgrund der Signa-Insolvenz mit einem Überschuss von 394 Millionen Euro abgeschlossen. Dies bedeutet eine Steigerung um 47 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Stiftung, die für die Finanzierung der Folgekosten aus dem deutschen Steinkohlenbergbau zuständig ist, hat ihre Rückstellung für die sogenannten Ewigkeitslasten auf 9,1 Milliarden Euro erhöht.

Die Beteiligungen an insolventen Immobilien-Gesellschaften der Signa-Gruppe führten zu einem Verlust von 189 Millionen Euro. Dennoch betonte der Vorstandsvorsitzende Bernd Tönjes, dass die Diversifizierung der Anlagen in verschiedenen Regionen und Märkten auch in Krisenzeiten funktioniere. Das Stiftungsvermögen stieg auf 17,5 Milliarden Euro Ende 2023 und lag Ende Mai 2024 bei rund 18 Milliarden Euro.