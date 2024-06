Die Helvetia Holding AG hat erfolgreich eine Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2034 und einen jährlichen Coupon von 1.95 Prozent. Die Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung ausstehender Instrumente. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, UBS und ZKB begleitet. Die Helvetia Gruppe ist eine erfolgreiche Versicherungsgruppe mit über 13.800 Mitarbeitenden und mehr als 7,2 Millionen Kunden. Sie bietet Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand und treibt ihr Geschäft kraftvoll und zukunftsgerichtet voran.

Zusätzlich wurde der Helvetia Kunstpreis 2023 an Bisso Yann Stéphane verliehen. Als Preisträger erhält er die Gelegenheit, seine Werke an der Liste Art Fair Basel auszustellen. Seine Malerei vereint Landschaften, Porträts und abstrakte Elemente und reflektiert seine persönliche Geschichte sowie gesellschaftspolitische Fragestellungen. Der Fokus seiner Arbeit liegt auf der Konstruktion von Landschaften und der Auseinandersetzung mit Identität und Verwurzelung. Der Helvetia Kunstpreis wird jährlich an junge Nachwuchskünstler verliehen und ist Teil des Kunstengagements der Versicherungsgruppe.

Die Helvetia Gruppe engagiert sich seit 1858 als führende Schweizer Allbranchenversicherung und verfügt über fest verankerte Marktpositionen in Europa. Mit einem Geschäftsvolumen von CHF 11,3 Mrd. erzielte sie im Geschäftsjahr 2023 solide Ergebnisse. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Versicherungsgruppe handelt verantwortungsvoll zugunsten ihrer Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter, Partner, Gesellschaft und Umwelt. Sie fördert auch die Kunstszene durch den Helvetia Kunstpreis und verfügt über eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer Schweizer Kunst.

Die Helvetia Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 123,4EUR auf Lang & Schwarz (13. Juni 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.