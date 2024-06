Die The Platform Group AG hat einen erfolgreichen Kapitalmarkttag abgehalten und ihre Mittelfristprognose erhöht. Das Software-Unternehmen für Plattformlösungen präsentierte sich vor über 60 Investoren, Bankenvertretern und Aktionären in Frankfurt am Main. Der Vorstand erwartet aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung, des Kosten- und Effizienzprogramms sowie der Akquisitionen seit Januar 2024 eine positive Entwicklung in der mittelfristigen Planung. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Bruttowarenvolumen von EUR 1,1 Mrd., ein Umsatz von mind. EUR 550 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 % und 10 % angestrebt. Zudem wird ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 angestrebt. CEO Dr. Dominik Benner betonte die positive Entwicklung der Segmente und die vielversprechende Pipeline.

Des Weiteren hat die The Platform Group AG über ihre Mehrheitsbeteiligung GINDUMAC Gruppe die Wehrmann GmbH & Co. KG übernommen. GINDUMAC, führend im B2B-Handel mit Maschinen, erweitert damit sein Leistungsangebot um eine B2B-Plattform für Holzmaschinen. Die Übernahme ermöglicht es GINDUMAC, ein neues Marktsegment zu erschließen und das Leistungsangebot gezielt zu diversifizieren. Die The Platform Group AG sieht in der Übernahme eine Stärkung der Aktivitäten im Bereich Maschinen-Plattformen und eine Erweiterung der Strategie, attraktive Nischen zu erschließen.

Die The Platform Group AG ist in 21 Branchen aktiv und bietet Plattformlösungen für B2B- und B2C-Kunden. Mit 16 Standorten europaweit und über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen seit 2020 ist das Unternehmen auf Wachstumskurs. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem bereinigten EBITDA von 22,6 Mio. Euro erzielt. Die Unternehmensgruppe hat ihren Sitz in Düsseldorf und setzt auf innovative Softwarelösungen zur Digitalisierung und Modernisierung der Handelsaktivitäten. CEO Dr. Dominik Benner betont die positive Entwicklung der Segmente und die vielversprechende Pipeline.

Die The Platform Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 10,09EUR auf Lang & Schwarz (13. Juni 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.