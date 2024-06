Die R. STAHL AG hat eine positive Entwicklung vorzuweisen, die durch verschiedene strukturelle Trends unterstützt wird. Besonders im Bereich LNG, wo das Unternehmen weltweit führend in der Explosionsschutztechnologie für LNG-Tanker, Terminals und Verflüssigungs-/Regasifizierungsanlagen ist, ergeben sich mittelfristige Wachstumschancen. Die Unabhängigkeit von russischen Energieimporten führt zu einer steigenden Nachfrage nach LNG in Europa, was sich positiv auf R. STAHL auswirkt. Auch in der deutschen Chemieindustrie zeigt sich eine positive Entwicklung, die zu einer höheren Nachfrage nach Explosionsschutzprodukten des Unternehmens führen könnte. Darüber hinaus profitiert R. STAHL von der positiven Dynamik im nuklearen Sektor, insbesondere durch die Belieferung des Hinkley Point C Kernkraftwerks in Großbritannien.

Der Aufsichtsrat von R. STAHL hat Tobias Popp zum neuen Vorstandsmitglied ernannt, der ab September 2024 als Chief Commercial Officer (CCO) für die Bereiche Vertrieb, Marketing & Portfolio sowie IT verantwortlich sein wird. Diese interne Besetzung der Vorstandsposition unterstreicht die Kontinuität und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Tobias Popp bringt umfangreiche Erfahrung im Vertrieb und in der Unternehmensführung mit und hat bereits erfolgreich Transformationsprozesse bei R. STAHL geleitet.

Die Nachfrage nach den Produkten von R. STAHL bleibt hoch, wie der Auftragseingang im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 zeigt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum verzeichnen wird. Die EBITDA-Margen sollen weiterhin im niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Die Empfehlung zum Kauf der Aktien von R. STAHL mit einem Kursziel von 29,00 Euro basiert auf einer DCF-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich R. STAHL als gut positioniertes Unternehmen, das von verschiedenen Wachstumstreibern profitiert und eine positive Entwicklung in den kommenden Jahren erwarten lässt.

Die R. Stahl Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Lang & Schwarz (13. Juni 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.