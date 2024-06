Uber öffnet seine App für alle Taxiunternehmer in Deutschland - Chance oder Risiko? Der Fahrdienstvermittler Uber hat angekündigt, seine App für alle Taxiunternehmer in ganz Deutschland zu öffnen. Bisher konnten Fahrten mit Uber nur in 16 deutschen Städten gebucht werden, aber ab sofort können sich Taxifahrer und …