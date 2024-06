Die Serie löste die erste Staffel der amerikanisch-polnischen Serie "The Witcher" ab und überholte auch die zweite Staffel der Kostümserie "Bridgerton". Mit 93,8 Millionen Views konnte "Rentierbaby" sich erfolgreich in die Top Ten einreihen. Auf Platz eins in der Kategorie "Most Popular TV (English)" steht die Comedy-Horror-Serie "Wednesday" mit 252 Millionen Abrufen.

In einer weiteren Ankündigung gab der Streamingdienst Netflix bekannt, dass die beiden berühmtesten Hot-Dog-Wettesser, Joey Chestnut und Takeru Kobayashi, nach 15 Jahren erstmals wieder gegeneinander antreten werden. Das Duell soll am 2. September live übertragen werden. Chestnut wurde zuvor vom traditionsreichen Hot-Dog-Wettessen in New York am US-Unabhängigkeitstag ausgeschlossen, nachdem er einen Sponsoring-Deal mit dem Fleischersatz-Anbieter Impossible Foods abgeschlossen hatte. Kobayashi, der sechsmal den "Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest" gewann, wurde 2010 aufgrund eines Vertragsstreits vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Die Rivalität zwischen den beiden Wettessern war einst die Hauptattraktion bei den Wettbewerben von Nathan's. Netflix profitiert nun von diesem Comeback und bietet den Zuschauern die Möglichkeit, das legendäre Duell live mitzuverfolgen.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 650,1EUR auf Nasdaq (13. Juni 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.