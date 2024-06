DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA sagt Börsengang vorerst ab - Neue Wege für Aktieneinbeziehung gesucht Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA hat bekannt gegeben, dass der geplante Börsengang vorerst nicht stattfinden wird. Obwohl es großes Interesse an den angebotenen Aktien gab, reichte das Zeichnungsvolumen nicht aus, um das Mindestvolumen für den …