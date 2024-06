Der BGH schloss sich der Einschätzung des BdV an und wies die Revision des Versicherers zurück. Die Richter urteilten, dass dem Verbraucher nicht ausreichend erklärt werde, nach welchen Maßstäben die Vergünstigungen zustande kämen. Zudem werde dem Versicherten das Risiko einer ausbleibenden Übermittlung der Fitness-Daten auch dann aufgebürdet, wenn dies nicht seine Schuld sei. Der Tarif beruhe auf Annahmen über das Verhalten des Versicherten, die nicht transparent dargelegt seien.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Streit um Regelungen eines Tarifs in der Berufsunfähigkeitsversicherung, der bei gesundheitsbewusstem Verhalten Rabatte auf die Versicherungsprämie gewährt, den Versicherungsnehmern den Rücken gestärkt. Zwei beanstandete Klauseln des Tarifs wurden von den Karlsruher Richtern als unwirksam eingestuft. Es handelte sich um einen Tarif der Generali-Tochter Dialog Lebensversicherungen, der die Mitgliedschaft in einem Gesundheitsprogramm voraussetzte, bei dem Versicherte über eine App Punkte sammeln konnten. Je nach Punktezahl bestimmte sich ihr Status, der Auswirkungen auf die Versicherungsprämie hatte. Der Bund der Versicherten (BdV) hatte gegen die Klauseln geklagt, da sie intransparent und unangemessen benachteiligend seien.

Es handelte sich um das erste Mal, dass sich der BGH mit sogenannten Telematiktarifen beschäftigte, bei denen das Verhalten der Versicherten überwacht wird und sich auf die Versicherungsprämie auswirken kann. Der BdV hatte mehrere Regelungen des Tarifs angegriffen, die intransparent und unangemessen benachteiligend seien. Die Karlsruher Richterinnen und Richter folgten dieser Ansicht und erklärten die Klauseln für unwirksam.

Generali kündigte an, die beanstandeten Klauseln anzupassen und die betroffenen Kunden zu informieren. Der BGH betonte, dass das Vitality-Gesundheitsprogramm an sich nicht in Frage gestellt wurde und die Entscheidung den Grundsatz der Vertragsfreiheit bestätigt. Es sei wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher klar erkennen können, welche Auswirkungen die Preisgabe von Gesundheitsdaten auf ihren Versicherungsschutz hat.

