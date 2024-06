Seite 2 ► Seite 1 von 4

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Die 2. Generation der GenAI-Prozessmodelle unddas neue KI-Studio ermöglichen die demokratische Erstellung von KI-Agenten, dieschnelle Entwicklung von Automatisierungslösungen und eine dreifach schnellereTime-to-ValueIMAGINE 2024 -- Automation Anywhere, ein führendes Unternehmen im Bereich derKI-gestützten Automatisierung, kündigte sein neues AI + Automation EnterpriseSystem an, das KI mit Automatisierung kombiniert, um exponentielle Ergebnisse zuerzielen. Das neue Angebot des Unternehmens, das auf der Imagine 2024(https://imagine.automationanywhere.com/) vorgestellt wurde, ist mit denGenAI-Prozessmodellen der zweiten Generation ausgestattet, um die Entdeckung,Entwicklung und Bereitstellung von KI-Prozessautomatisierungen zu beschleunigen.Das Unternehmen hat außerdem neue KI-Agenten auf den Markt gebracht, diekomplexe kognitive Aufgaben verwalten und mehr als je zuvor über alle Systemeeines Unternehmens hinweg automatisieren können. Diese Lösungen helfenUnternehmen, ihre Effizienz drastisch zu steigern, indem sie Prozessaufgaben,die früher Stunden dauerten, auf Minuten reduzieren und eine dreifache Zeit biszur Wertschöpfung und eine bis zu zehnfache Auswirkung auf die Geschäftsabläufein den Bereichen Kundenservice, Finanzen, IT und Personalwesen ermöglichen."Jedes Unternehmen steht heute vor dem gleichen unausweichlichen Wachstums- undProduktivitätsauftrag, intelligenter und nicht härter zu arbeiten - produktiver,effizienter und innovativer zu sein", sagt Mihir Shukla, Geschäftsführer undMitbegründer von Automation Anywhere. "Die Automatisierung ist die Grundlage,die uns einen Stück weitergebracht hat. Aber KI-Agenten-gestützteAutomatisierung ist der Durchbruch, der uns darüber hinaus bringen wird - um dasscheinbar Unmögliche zu automatisieren, ein neues Betriebsmodell für Unternehmenzu schaffen und die Unternehmenstransformation mit erstaunlichen Ergebnissenvoranzutreiben."Von einfachen Aufgaben zu schnellen kognitiven Workflows mit KI-Agenten fürUnternehmenEine bahnbrechende neue Funktion ist die Möglichkeit, mit dem neuen AI AgentStudio eigene KI-Agenten zu erstellen. KI-Agenten heben die Automatisierung aufdie nächste Stufe, denn sie können aus Unternehmensdaten lernen, fundierteEntscheidungen treffen und in jedem Unternehmenssystem verantwortungsbewussthandeln, wodurch Prozesse um bis zu 90 Prozent beschleunigt werden. AI AgentStudio verfügt über Low-Code-Tools, mit denen Entwickler aller