Auch mit den Erwartungen überraschte das Unternehmen positiv: Für das gesamte Geschäftsjahr, das im Oktober endet, rechnet Broadcom nun mit einem Umsatz von rund 51 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit rund 50,42 Milliarden US-Dollar gerechnet, während Broadcom selbst seine Umsatzerwartungen ursprünglich näher bei 50 Milliarden US-Dollar angesiedelt hatte.

Die Broadcom-Aktie stieg nach der Veröffentlichung des Berichts im nachbörslichen Handel um bis zu 14 Prozent und hatte in diesem Jahr bis zum Handelsschluss in New York bereits um 34 Prozent zugelegt. Dies steht im Vergleich zu einem Anstieg von 32 Prozent des branchenweit beachteten Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index.

Halbleiterunternehmen wie Broadcom profitieren von der hohen Nachfrage nach KI-Systemen, auch wenn sie nicht die begehrten KI-Chips wie Nvidia herstellen. Broadcom bietet eine Vielzahl von Komponenten an, die in Rechenzentren und Netzwerken zum Einsatz kommen, was dem Unternehmen inmitten des KI-Booms zugute kommt. Der Umsatz mit KI-Produkten erreichte im Berichtszeitraum einen Rekordwert von 3,1 Milliarden US-Dollar.

Broadcom kündigte auch einen Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 an, der am 15. Juli wirksam wird. Diese Maßnahme folgt einem ähnlichen Schritt von Nvidia, dessen Aktiensplit am 7. Juni durchgeführt wurde. Das Unternehmen mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, ist einer der größten Akteure in der Halbleiterindustrie und hat seine Position durch eine Reihe von Übernahmen unter der Leitung von Tan gestärkt. Es dient daher als Barometer für die allgemeine Entwicklung des Chipmarktes.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion