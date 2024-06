FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,14 Prozent auf 130,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,52 Prozent.

Am Anleihemarkt standen zuletzt vor allem Ereignisse in den USA im Mittelpunkt. Am Mittwoch erhielten die Kurse zunächst Auftrieb durch schwächere Inflationsdaten, die für sich genommen auf raschere Zinssenkungen der US-Zentralbank Fed hindeuten. Gegen Abend setzte jedoch eine Gegenbewegung ein, nachdem die Fed ihre Zinsprognose für dieses Jahr angehoben hatte. Die Anleihen gaben daraufhin einen Teil ihrer Gewinne wieder ab.

Am Donnerstag dürften abermals US-Konjunkturdaten im Fokus stehen. Am Nachmittag werden zum einen Preisdaten von der Unternehmensebene erwartet, die für den Zinskurs der Federal Reserve mitentscheidend sind. Hinzu kommen die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt, die ebenfalls in die Entscheidungen der Fed miteinfließen./bgf/mis

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 131,0EUR auf Eurex (13. Juni 2024, 08:19 Uhr) gehandelt.