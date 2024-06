DAX schaffte gestern die sofortige Gegenreaktion: Der DAX konnte am gestrigen Mittwoch eine deutliche technische Gegenreaktion zeigen. Das Absacken in Richtung 18.141 Zähler blieb damit erwartungsgemäß aus. Für den heutigen Donnerstag bieten nun vor allem die Bollinger-Bänder eine gute Orientierung. Alle drei Bollinger-Bänder tendieren zudem nahezu punktgenau mit wichtigen kurzfristigen chart- und markttechnischen Linien. Die Bandbreite lässt sich daher bis auf weiteres wie folgt festlegen: 18.855 bis 18.369. Diese entspricht auch dem Abstand des Oberen Bollinger-Bandes (18.853) bis hin zum Unteren Bollinger-Band. Zudem wird die obere Bandbreite bestätigt durch eine Fibonacci-Projektion sowie der unteren Linie des Januar-Aufwärtstrends. Das Niveau bei 18.369 wird untermauert durch den vorgelagerten charttechnischen Support bei 18.427 Punkten.

Markttechnik zeigt sich weiter divergent: Das Momentum tendiert auch heute vorbörslich im negativen Bereich. Die Slow-Stochastik signalisiert ein Kaufsignal. Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich nun neutral. Die bullische Wolke („Kumo“) des Ichimoku Kinko Hyo (Trendfolgeindikator) verläuft nach wie vor versetzt unterhalb des Januar-Aufwärtstrends. Lang- und mittelfristiger Trend bleiben somit intakt und aufwärtsgerichtet. Der kurzfristige Januar-Aufwärtstrend muss dagegen erst wieder zurückgewonnen werden. Dies wird durch die Widerstandsbarriere bei 18.848 bis 18.855 Zählern nicht ganz so einfach.

DAX muss gestrigen Rebound heute bestätigen: Die gestrige Tagesentwicklung beim deutschen Leitindex war zwar sehr erfreulich und konnte die Erwartung bestätigen, dass ein Absacken gen 18.141 Punkte wohl sehr unwahrscheinlich war. Allerdings muss sich die gestrige Tagesentwicklung auch heute bestätigen. Dafür ist es unabdingbar, dass der DAX den Unterstützungsbereich bei 18.427 hält und deutlich bestätigt. Nach oben in Richtung 18.855 warten massive Widerstandsbarrieren. Diese heute zu durchstoßen wird ungleich schwerer als das Halten der 18.427. Daher wird der DAX heute seitwärts in den Handel starten und wohl auch den Rest des Tages seitwärts verlaufen.