Frankfurt am Main (ots) - Herkömmliche Anlageformen wie Tages- und Festgeld sind

auch weiterhin die Favoriten unter Deutschlands Kleinanlegern. Aktien und ETFs

können jedoch Boden gut machen, wobei auf möglichst breite Diversifizierung

geachtet wird. Zudem zeigen aktuelle Zahlen einer durch die Management- und

Technologieberatung BearingPoint veröffentlichten repräsentativen Umfrage, dass

Online-Plattformen beim Investieren immer beliebter werden: Online- und

Neo-Broker belegen Spitzenplätze. Anleger halten bei der Fondsauswahl klare

Kriterien ein und priorisieren die erwartete Rendite. Auch mit Blick auf die

Frage, warum nicht investiert wird, liefert die Umfrage interessante Einblicke.



Deutschlands Kleinanleger setzen in Anbetracht der derzeitigen Zins-Situation

und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auf Sicherheit und risikomindernde

Anlageoptionen. Während Tages- und Festgeldprodukte mit 31% weiterhin die

attraktivste Anlageklasse bleiben, gewinnen Aktien (20%) und ETFs (19%) an

Bedeutung. Neben Tages- und Festgeldprodukten setzen sich - das belegt das

wachsende Interesse an Aktien und ETFs - Anlegerinnen und Anleger immer häufiger

mit chancenorientierten Anlageformen auseinander, die ihnen und ihrem Geld

langfristige Potenziale eröffnen.







Balance zwischen Stetigkeit und Flexibilität. Dabei sind Sparpläne mit 44% die

beliebteste Anlageform - mit nur wenig Abstand gefolgt von einmaligen Anlagen

(40%) und Anlagen mit Beratung (18%). Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die

Befragten langfristige Vermögensbildung durch regelmäßige Investitionen und

situative Anlagemöglichkeiten vor Anlagen durch Expertenberatung deutlich

bevorzugen.



Digitalisierung auf dem Vormarsch: Online-Kanäle dominieren die Geldanlage



Unsere Umfrageergebnisse unter Kleinanlegern mit Investments zeigen, dass

Online-Broker und Neo-Broker die beliebtesten Kanäle für Investitionen sind. 41%

der befragten Anleger nutzen diese digitalen Plattformen, um ihr Geld anzulegen.

Traditionelle Filialen von Kreditinstituten bleiben zwar weiterhin relevant,

verlieren aber an Bedeutung. Sie werden von 35% der befragten Kleinanleger für

ihre Investitionen genutzt. Eine lediglich untergeordnete Bedeutung kommt

unabhängigen Vermögensverwaltern (13%), vergleichsweise neuen, automatisiert

beratenden Robo-Advisors (7%) und Finanzberatern (IFAs) (7%) zu.



"Die Umfrageergebnisse belegen einen deutlichen Trend: Online-Investieren wird



