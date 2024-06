Die bevorstehende Abstimmung über das gigantische Vergütungspaket für Tesla-CEO Elon Musk hält die Finanzwelt in Atem. Eine Ablehnung des Pakets könnte dramatische Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens haben, was die Wahrscheinlichkeit eines negativen Votums reduziere, so Marktbeobachter.

Gary Black, Mitbegründer des Future Fund Active ETF, der Tesla-Aktien hält, äußerte sich gegenüber Barron's kritisch über die Möglichkeit einer Ablehnung durch große institutionelle Investoren: "Es ist erstaunlich, dass einige Leerverkäufer glauben, dass Institutionen, die langfristig in Tesla investiert sind und aktives Management betreiben, gegen Elons Vergütungsplan stimmen würden, was fast sicher den Aktienkurs nach unten treiben und der Performance schaden würde."