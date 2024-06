Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO der OMV AG: "Unsere neue Corporate Identity ergänzt unsere Strategieumsetzung durch eine starke und einheitliche visuelle Betonung unserer strategischen Agenda und der Ziele des Konzerns. Die OMV durchläuft derzeit die größte Transformation in der Geschichte des Unternehmens. Während wir in unserer Transformation mit unseren Leuchtturmprojekten bedeutende Fortschritte machen, präsentieren wir heute mit Stolz unsere neue Markenidentität, die unseren Anspruch und unsere grundlegenden Überzeugungen als internationales Unternehmen an der Spitze der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft untermauert. Forward for Good unterstreicht unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Weg der OMV zu einem Netto-Null-Unternehmen."

Die neue Corporate Identity baut auf einem Branding auf, das vor drei Jahrzehnten entwickelt wurde. Das Kernelement des neuen Markendesigns ist ein ikonisches Symbol, das die Ausrichtung der OMV verkörpert, die in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft verankert ist. Es steht für kontinuierliche Bewegung und Fortschritt, für eine vorwärtsgerichtete und zukunftsorientierte Haltung, die auf dem stolzen Erbe des Unternehmens aufbaut und den Weg für morgen ebnet. Das Branding und Design wird an allen OMV Touchpoints - von B2B (Business to Business) bis B2C (Business to Consumer) - implementiert, auch an den rund 1.000 OMV Tankstellen in sieben Ländern, die täglich über 650.000 Kund:innen bedienen.

Die neue OMV Markenstrategie und das Corporate Design wurden in Zusammenarbeit mit der internationalen Branding-Agentur Interbrand entwickelt.



Über OMV Aktiengesellschaft

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 39 Milliarden und beschäftigte rund 20.600 diverse und talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen auf [www.omv.com.]

