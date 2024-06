Fed-Chef Powell an Märkte: Zinsen höher für länger!

Fed-Chef Powell hatte gestern eine Botschaft an die Märkte: die Zinsen werden länger höher bleiben! Damit schüttete Powell etwas kaltes Wasser auf die erhitzten Gemüter, nachdem die gestrigen US-Inflationsdaten etwas niedriger ausgefallen waren. Aber die Fed-Mitglieder erwarten nur noch eine Senkung der Zinsen in diesem Jahr und heben die Inflationsprognose an - das war eine dicke hawkishe Überraschung. Und Fed-Chef Powell hat - anders als bei mancher Pressekonferenz in den letzten Jahren und Monaten - diesem hawkishen Bias nicht widersprochen , sondern klar gemacht, dass die Zinsen länger höher bleiben werden. Die US-Aktienmärkte nun stark überkauft - können sie die Botschaften der US-Notenbank weiter ignorieren?

Hinweise aus Video: