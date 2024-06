F.A.Z.-Institut und Cision verleihen „Deutschen Image Award 2024" an Bosch CEO Stefan Hartung und Kommunikationschef Christof Ehrhart von Bosch gemeinsam für herausragendes Medienimage ausgezeichnet FRANKFURT, Deutschland, 13. Juni 2024 /PRNewswire/ - Der renommierte „Deutsche Image Award" geht in diesem Jahr an den …