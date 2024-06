Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Das Recht auf Reparatur schützt Verbraucher und könnte "Madein Europe" wieder zum Qualitätssiegel machen, doch die noch unklare Umsetzungdes neuen Gesetzes seitens der EU birgt enorme Risiken einesWettbewerbsnachteils für europäische Unternehmen.Wie lange sollte ein Wäschetrockner halten? Was ist mit einem Smartphone? DieFrage nach der Lebensdauer von Produkten ist für die Hersteller zwar nichtsNeues, aber die massive Zunahme an komplexen, elektronischen Produkten hat dieseFrage verkompliziert. Zahlreiche Länder haben in den letzten JahrenRechtsvorschriften zu diesem Thema erlassen, doch die Europäische Union setztmit der neuen Richtlinie zum Recht auf Reparatur, die bisher strengstenStandards. Die im Februar diesen Jahres verabschiedete Direktive umfasstsogenannte weiße Ware, also vor allem Haushaltsgeräte und typische technischeAlltagsprodukte wie etwa Smartphones, Tablets, Bildschirme, Waschmaschinen,Geschirrspüler, Computerserver und vieles aus dem Baumarkt. Der Geltungsbereichdürfte in Zukunft erweitert werden, wenn sich neue Verbrauchertrends abzeichnen,wie beispielsweise Batterien für E-Bikes. "So sollen über einen Zeitraum von 15Jahren die CO2-Emissionen um 18 Millionen Tonnen reduziert werden", erklärtDominik Leisinger, Partner und Managing Director bei Kearney. Neben denpositiven Umweltaspekten werde die Richtlinie auch aus Kostensicht für denVerbraucher von Vorteil sein. Den Hochrechnungen der EU-Kommission zufolge sollsie über einen Zeitraum von 15 Jahren rund 176 Millionen Euro einsparen, da sichdie Lebensdauer elektronischer Produkte verlängert. Für die jeweils nationaleVerabschiedung haben die europäischen Länder nun zwei Jahre Zeit. Unklar istallerdings noch, wie die EU die Einhaltung des Gesetzes messen und durchsetzenwird - vor allem bei Produkten, die aus dem Nicht-EU-Ausland kommen. Obwohl erdas Gesetz für einen guten und notwendigen Fortschritt hält, warnt Leisinger:"Für deutsche und europäische Unternehmen könnte ein enormer Wettbewerbsnachteilentstehen, wenn Importe aus China und anderen Nicht-EU-Staaten nichtentsprechend kontrolliert und kurzfristig sanktioniert würden." In derKonsumgüter Industrie seien zwei bis drei Jahre oft ein voller Lebenzyklus einerProduktgeneration, ein Kostennachteil von wenigen Prozentpunkten - basierend aufdem Recht auf Reparatur - kann für einige Produkte bereits zu viel sein unddiese aus dem Markt drängen.Vorsprung für Konzerne, KMUs könnten sich schwertunAber nicht nur billige, nicht-konforme Produkte aus dem Ausland, auch derWettbewerb innerhalb Deutschlands und Europas könnte einige Unternehmen an ihre