Berlin (ots) - Am 6. Juni 2024 lud Bonial zum vierten Mal führende

Entscheidungsträger:innen der Möbel-, Einrichtungs- und DIY-Branche in das

Berliner Headquarters ein. Hochkarätige Referent:innen und Brancheninsider:innen

diskutierten über zentrale Fragen: Welche aktuellen Entwicklungen prägen die

Home & Living Branche und welche Trends lassen sich daraus für die Zukunft

ableiten? Gemeinsam wurde ein umfassender Blick auf die Herausforderungen sowie

Chancen im digitalen und stationären Handel geworfen.



Dazu versammelten sich zahlreiche namhafte Vertreter:innen aus dem Handel (u.a.

Bauhaus, Hagebau, Hornbach, Jysk, XXXLutz, Woolworth) und Expert:innen, um in

sieben abwechslungsreichen Keynotes den Trends, Innovationen und

Herausforderungen der Branche zu lauschen und anschließend zu diskutieren.







Branchentreff mit einer optimistischen Botschaft: "Laut unseren jüngsten

Umfrageergebnisse möchten sich 90% der Konsument:innen wieder etwas gönnen. Dies

zeigt, dass die Bereitschaft für größere Anschaffungen wieder steigt.

Beeindruckende 95% suchen aktiv nach guten Preisen und Angeboten, während 17%

aktuell Käufe im Bereich "Home & Living" planen." Die anhaltende Beliebtheit des

stationären Handels wird ebenfalls unterstrichen. Genau hier setzt Bonial an.

Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation, unterstützt Bonial seine

Handelskunden auf kaufDA und MeinProspekt durch zielgerichtete

Angebotskommunikation und baut somit eine wertvolle Brücke zwischen

Verbraucher:innen und Handel.



Dr. Eva Stüber , Mitglied der Geschäftsführung des IFH Köln, beleuchtete anhand

fundierter Zahlen, Daten und Fakten die Marktentwicklung, die Bedürfnisse der

Kund:innen und Veränderungen in der Wettbewerbssituation im Möbel-,

Einrichtungs- und Baumarkt-Segment. "Umweltschutz und nachhaltiges Leben bieten

Chancen für neue Geschäftsfelder",so Stüber. Denn eines ist laut Stüber klar, im

Handel herrscht viel Bewegung - eine klare Vision und auch Kundenzentrierung als

Ausgangpunkt jedes Handels sind essenziell: "Fragen Sie sich zuerst, was die

Kund:innen brauchen und entscheiden Sie erst dann, welche Technologien Sie

einsetzen wollen."



In seiner Keynote über Smart Analytics für die stationäre Customer Journey

enthüllte Sebastian Deppe , VP DACH bei Ariadne Maps GmbH, wie Einzelhändler

Frequenzen und Laufwege untersuchen. "Das "Home & Living" Segment ist wie kaum

eine andere Handelsbranche stationär geprägt", so Deppe. Die Verknüpfung von

Online- und Offline-Kanälen bietet in der Möbel-, Einrichtungs- und DIY-Branche

enormes Potenzial. Deppe zeigte, wie neue Technologien helfen, Frequenzen, Seite 2 ► Seite 1 von 3



Sebastian Kerkhoff , Senior Vice President bei Bonial, eröffnete denBranchentreff mit einer optimistischen Botschaft: "Laut unseren jüngstenUmfrageergebnisse möchten sich 90% der Konsument:innen wieder etwas gönnen. Dieszeigt, dass die Bereitschaft für größere Anschaffungen wieder steigt.Beeindruckende 95% suchen aktiv nach guten Preisen und Angeboten, während 17%aktuell Käufe im Bereich "Home & Living" planen." Die anhaltende Beliebtheit desstationären Handels wird ebenfalls unterstrichen. Genau hier setzt Bonial an.Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation, unterstützt Bonial seineHandelskunden auf kaufDA und MeinProspekt durch zielgerichteteAngebotskommunikation und baut somit eine wertvolle Brücke zwischenVerbraucher:innen und Handel.Dr. Eva Stüber , Mitglied der Geschäftsführung des IFH Köln, beleuchtete anhandfundierter Zahlen, Daten und Fakten die Marktentwicklung, die Bedürfnisse derKund:innen und Veränderungen in der Wettbewerbssituation im Möbel-,Einrichtungs- und Baumarkt-Segment. "Umweltschutz und nachhaltiges Leben bietenChancen für neue Geschäftsfelder",so Stüber. Denn eines ist laut Stüber klar, imHandel herrscht viel Bewegung - eine klare Vision und auch Kundenzentrierung alsAusgangpunkt jedes Handels sind essenziell: "Fragen Sie sich zuerst, was dieKund:innen brauchen und entscheiden Sie erst dann, welche Technologien Sieeinsetzen wollen."In seiner Keynote über Smart Analytics für die stationäre Customer Journeyenthüllte Sebastian Deppe , VP DACH bei Ariadne Maps GmbH, wie EinzelhändlerFrequenzen und Laufwege untersuchen. "Das "Home & Living" Segment ist wie kaumeine andere Handelsbranche stationär geprägt", so Deppe. Die Verknüpfung vonOnline- und Offline-Kanälen bietet in der Möbel-, Einrichtungs- und DIY-Brancheenormes Potenzial. Deppe zeigte, wie neue Technologien helfen, Frequenzen,