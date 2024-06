Mailand (ots/PRNewswire) - Der führende italienische Maschinenbauer IMA

Automation sieht erhebliche Vereinfachungen und Geschwindigkeitsvorteile bei der

Entwicklung und Weiterentwicklung von Anwendungslösungen für die

Automobilindustrie



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt

gegeben, dass IMA Automation erfolgreich RapidLaunch (https://www.rockwellautoma

tion.com/en-gb/industries/automotive-tire/rapidlaunch.html?utm_source=Marketing&

utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_Auto_EMEA_CMP-04464-K5T

8Y4&utm_content=news_wire) implementiert hat. Die neue Plattform von Rockwell

bietet einen weltweit akzeptierten, skalierbaren, mehrsprachigen Standard für

Fahrzeugsteuerungen.





IMA Automation, ein Geschäftsbereich der IMA Gruppe, hat die Fähigkeiten derRapidLaunch-Plattform erfolgreich demonstriert indem sie bei der Entwicklung,dem virtuellen Test und dem Bau eines Prototyps einer Box-Zelle für die Montagevon Elektromotoren für Elektrofahrzeuge eingesetzt wurde. Der italienischeMaschinenbauer will die Plattform nun für künftige Technologien einsetzen, dieer für die Montage anderer EV-Antriebsmodule, insbesondere für dennordamerikanischen Markt, entwickelt.Die vorgefertigte, schlanke und systematische Entwicklungsumgebung vonRapidLaunch ist ideal für eine einfachere und schnellere Entwicklung, Erprobungund Einführung neuer Produktionszellen, -linien und -prozesse und wurde speziellfür die schnellere Implementierung in der Automobilindustrie entwickelt. ImMittelpunkt der Funktionalität stehen die Standard-Code-Bibliothek und dieautomatische Code-Generierung, die sowohl für automobilspezifische Ausrüstungenals auch für komplette Maschinen oder Prozesse, wie z. B. dieBatteriepack-Montage oder die Endmontage, genutzt werden können.Paolo Butti, globaler Vizepräsident, OEM und aufstrebende Industrien, RockwellAutomation, erklärt: "IMA Automation weiß aus Erfahrung, wasdas Tempo desWandels in der Automobilindustrie bedeutet und, dass Montage- undProzesstechnologien schneller als je zuvor entwickelt, getestet, erprobt undinstalliert werden müssen, sonst werden die Chancen einfach verpasst. Aus diesemGrund wird RapidLaunch ein unglaublich leistungsfähiges Entwicklungs- undBetriebswerkzeug sein."Standardisierung ist eine leistungsstarke Geschäftsstrategie, die in jeder Phasedes Lebenszyklus einer Technologie Effizienzgewinne ermöglicht. Dies giltinsbesondere für die Entwurfsphase, in der Erstausrüster Lösungen viel schneller