Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager im Bereich betriebsnotwendiger Immobilien, hat als einer der ersten deutschen Immobilienverwalter einen Nutzungsvertrag für die innovative Cloudsoftware "dTwin" von Nemetschek unterzeichnet. Dies markiert einen entscheidenden Schritt im Rahmen der "BENOVATION 2050"-Strategie, welche die Transformation des eigenen Immobilienbestandes durch Digitalisierung, Optimierung und Repositionierung vorsieht.

Als Pionier in der Entwicklung und Implementierung digitaler Zwillinge, geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. Durch die enge Zusammenarbeit mit Technologiepartnern in der neuen Disziplin "Digitaler Zwilling" treibt BENO aktiv die Forschung und das Experimentieren mit innovativen Lösungen voran. "Wir sind nicht nur Empfänger technologischer Neuerungen, sondern gestalten und entwickeln aktiv maßgeschneiderte Lösungen, die spezifische Prozesse und Aufgaben in der Immobilienverwaltung ein Stück weit revolutionieren können. Die Zusammenarbeit mit Nemetschek war dabei ein echter Glücksfall für uns", erklärt Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG.

"dTwin" ermöglicht die Erstellung vollständiger digitaler Zwillinge, was vielfältige wirtschaftliche und ökologische Vorteile mit sich bringt:

Virtuelle Besichtigungen: Ermöglichen Einsparungen bei Reisekosten und beschleunigen Vermietungsprozesse durch reduzierte physische Termine. Effiziente Planung und Bauausführung: Die Nutzung verschiedener Dateiformate optimiert Zeit- und Kostenaufwand in Planung und Ausführung. Brandschutz und Spezialfälle: Digitale Zwillinge verbessern die Datenanalyse bspw. im Brandschutz und ermöglichen Simulationen. Optimierte Ressourcenverwaltung: Ermöglicht Mietern die effektive Kontrolle von Energieverbrauch und Anlagen, Wartung und Instandhaltung: Digitale Zwillinge unterstützen die Überwachung und Früherkennung bei Wartungsarbeiten

