13.06.2024 -

Alles läuft im Moment für Fed-Chef Jerome Powell: Durch die jüngst schwächeren Wachstumszahlen sowie den weiteren – wenn auch langsameren – Rückgang der Inflation im Mai sieht er sich in seiner Meinung bestätigt, dass die Geldpolitik restriktiv ist und es letztlich nur eine Frage der Zeit ist, bis die Zinsen gesenkt werden können.



Die noch vor einigen Wochen vereinzelt zu vernehmenden Stimmen, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht restriktiv sei und sogar weitere Zinserhöhungen nötig wären, sind mittlerweile verstummt. Kein FOMC-Mitglied erwartet eine Zinserhöhung in diesem Jahr. Wir teilen Powells Sicht seit langem und gehen weiterhin von einer ersten Zinssenkung im September aus. Nach unseren Prognosen werden sich Arbeitsmarkt und Inflation bis dahin weiter abschwächen, so dass im Dezember eine zweite Zinssenkung folgen sollte.



Mit der Perspektive auf tiefere Zinsen einerseits und dem weiterhin robusten Nominalwachstum andererseits bleibt das attraktive Umfeld vor allem für US-Aktien bestehen. Insbesondere die strukturellen Verbesserungen auf der Angebotsseite und das dadurch stärkere Produktivitätswachstum in den USA halten die Lohnstückkosten niedrig und so Margen und Gewinne der Unternehmen hoch. Last but not least dürfte das Thema Künstliche Intelligenz weiter für Kauflaune der Investoren sorgen, zuletzt schürten hier Oracle und Apple mit ihren Nachrichten die Kursfantasie.