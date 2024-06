Apple löst Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Welt ab. Die Top3 liegen nun jeweils über 3 Billionen Dollar. Apples neu entfachte Fantasie in Sachen Künstliche Intelligenz rettet den Deutschen Aktienindex zunächst vor einem weiteren Ausverkauf. Zwar können die Kurse in Frankfurt lange nicht mit der Rally an der Wall Street mithalten, aber die Unterstützung bietet derzeit zumindest ein Auffangnetz. Die geplante Integration von ChatGPT in iPhones, iPads und Macs treibt nicht nur die Apple-Aktie selbst auf ein neues Rekordhoch, der Schritt macht KI endlich massentauglich und könnte am Ende auch die Bestätigung für viele Unternehmen sein, dass sich die hohen Investitionen in diesen Bereich irgendwann auszahlen werden.

