Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den

Stadt- und Landkreisen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern sowie in Bremen und Hamburg von immowelt zeigt:



- In 25 von 42 untersuchten Stadt- und Landkreisen kosten Wohnungen aktuell

weniger als vor einem Jahr

- Rückgänge in Großstädten wie Hamburg (-1,7 Prozent), Kiel (-1,0 Prozent),

Osnabrück (-2,8 Prozent) und Oldenburg (-5,3 Prozent) -stärkstes Minus in

Bremerhaven (-14,1 Prozent)

- Steigende Kaufpreise in vielen ländlichen Regionen sowie Bremen (+1,8 Prozent)

und Rostock (+1,5 Prozent)







niedriger als vor einem Jahr und die Europäische Zentralbank hat mit der

Leitzinssenkung die Grundlage für weitere Zinsrückgänge gelegt. Zudem sind die

Kaufpreise deutlich zurückgegangen: In beinahe zwei Drittel der untersuchten

Stadt- und Landkreise im Norden Deutschlands sind die Angebotspreise von

Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr günstiger geworden. Das zeigt eine aktuelle

Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von

Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in

ausgewählten Stadt- und Landkreisen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern sowie in Bremen und Hamburg untersucht wurden. Die

Analyse verdeutlicht aber auch, dass sich der Immobilienmarkt am Wendepunkt

befindet. Die verbesserten Finanzierungsbedingungen haben dazu geführt, dass

sich in einem Drittel der norddeutschen Kreise die Kaufpreise verglichen mit dem

Vorjahr wieder verteuert haben.



"Wer aktuell eine Immobilie kaufen möchte, sollte nicht allzu lange warten. Denn

das Zeitfenster für den idealen Kaufzeitpunkt schließt sich: In vielen

norddeutschen Regionen steigen die Kaufpreise bereits wieder an", sagt immowelt

Geschäftsführer Felix Kusch. "Sollten die Bauzinsen im Laufe dieses Jahres

weiter sinken, könnte sich die Trendwende bei den Immobilienpreisen weiter

ausweiten und es wieder flächendeckend zu Verteuerungen kommen."



Rückgänge in und um Hamburg



Insgesamt sind in 25 von 42 untersuchten Stadt- und Landkreise die

Angebotspreise von Eigentumswohnungen von Mai 2023 auf Mai 2024 gesunken. In 9

Kreisen beträgt der Rückgang -5 Prozent und mehr, in 2 Kreisen sogar mehr als

-10 Prozent. Auch in vielen teuren Großstädten zahlen potenzielle Käufer heute

deutlich weniger als noch vor einem Jahr. In Hamburg, der zweitteuersten

Großstadt Deutschlands, gingen die Angebotspreise innerhalb der vergangenen 12

Monate um -1,7 Prozent zurück. Vor einem Jahr lagen die durchschnittlichen

Quadratmeterpreise noch knapp oberhalb der 6.000-Euro-Grenze, inzwischen liegt Seite 2 ► Seite 1 von 3



